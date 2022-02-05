КОСМИЧЕСКАЯ АФИША ОТ НИНЕЛЬ

Не будет! Теперь запустят грейдер отскребать то, что замерзло...) Снега нынче мало, так что денег хватит на уборку всего и не один раз)))) А КБУ зарплату платить людям надо... Вот и обеспечивают себя работой!

На новогодние праздники убирали снег на улице Свердлова. Можно было порадоваться. Но после снегоуборщика осталось 2-3 см. снега. Надо бы прогнать машину с метлой и смести его, но идиотизм взял свое. Прогнали машины с солью и сделали на дороге кашу, которая через два дня замерзла . Администрация, КБУ вы что творите?! Напрягите хоть немного мозги. За КПП-1 не посыпается, сухой асфальт. В городе грязь, накат. Снег падает сразу налипает на дорогу и уже не раздувается. И теперь так будет до конца зимы.

Какой по-новогоднему красивый у вас сайт!!! молодцы админы)))