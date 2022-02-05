Новости

КОСМИЧЕСКАЯ АФИША ОТ НИНЕЛЬ

Выпускница железногорского лицея №103 Нинель Баянова открыла новую рубрику на "Роскосмос ТВ"...

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ДЕЛО В СУДЕ

В Железногорске будут судить бывшую работницу дома престарелых, которая обворовала постоялицу...

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ПРОГРАММА "КСТАТИ"

Гость студии - заместитель главы администрации Евгений Карташов

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"ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА-2022"

Начался приём заявок на грантовый конкурс "Православная инициатива"

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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

В Железногорске готовятся к вакцинации подростков от covid-19

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ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК

Стартовал текущий ремонт вантового моста через русло ручья Байкал

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ЛАБОРАТОРИЯ БИЗНЕСА

В Красноярском крае создают сеть школьных бизнес-клубов

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ВОЗМЕЗДИЕ НАСТИГЛО

В Железногорске за обман клиентов осужден экс-учредитель микрокредитной компании

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АНОНС ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане"

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СТРАШНАЯ МЕСТЬ

Дело киллеров, нанятых турком для убийства жены, передано в железногорский суд

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МУСОРНАЯ ТЕМА

Региональный мусорный оператор в Красноярском крае лишен статуса приказом Минэкологии

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СБОРЫ НА КАНАРЫ

Полиция задержала мужика, укравшего из двух супермаркетов дорогой кофе, виски и бритвенные станки

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ДТП НА ПЕРЕЕЗДЕ

Сотрудники ГИБДД Железногорска проводят проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде

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ПРАЗДНИКУ КОНЕЦ

Муниципальное предприятие «Горэлектросеть» приступило к демонтажу новогодних елок

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Недавно

ПРАЗДНИКУ КОНЕЦ

Муниципальное предприятие «Горэлектросеть» приступило к демонтажу новогодних елок...

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"НАШИ НОВОСТИ" 24 ЯНВАРЯ 2022

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НЕ ПРОКАТИЛО!

В Железногорске сотрудники ГИБДД пресекли попытку дачи взятки полицейскому нетрезвым водителем...

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ПРИЕМ ПО ЗАПИСИ

С 1 февраля Красноярскэнергосбыт будет принимать клиентов только по предварительной записи...

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"НАШИ НОВОСТИ" 21 ЯНВАРЯ 2022

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ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ

В Железногорске принято решение поднять стоимость проезда на автобусах до 30 рублей...

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"НАШИ НОВОСТИ" 20 ЯНВАРЯ 2022

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ПРОЩАЙ, МОЛОДОСТЬ!

Железногорку обманули на 37 тысяч при покупке препаратов для омоложения...

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"НАШИ НОВОСТИ" 19 ЯНВАРЯ 2022

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ИДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ

Взятку в 18 миллионов рублей получила семья сотрудников АО «ИСС»...

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ЭВАКУАЦИЯ В ШКОЛАХ

Комментарий исполняющего обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск Алексея Сергейкина...

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"НАШИ НОВОСТИ" 18 ЯНВАРЯ 2022

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НА СТРАЖЕ ГОРОДА

В Железногорске на оперативном совещании наградили лучших стражей порядка...

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"НАШИ НОВОСТИ" 17 ЯНВАРЯ 2022

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ДОРОГА К ХРАМУ

Собор Михаила Архангела приглашает прихожан за святой крещенской водой...

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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Возле стадиона «Труд» появятся современный скейт-парк и памп-трек...

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СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП

Красноярские следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими железногорцами...

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"НАШИ НОВОСТИ" 14 ЯНВАРЯ 2022

"НАШИ НОВОСТИ" 14 ЯНВАРЯ 2022...

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ЖАДНОСТЬ СГУБИЛА

Жена хакасского лжеброкера выплатила пострадавшим железногорцам ущерб...

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"НАШИ НОВОСТИ" 13 ЯНВАРЯ 2022

"НАШИ НОВОСТИ" 13 ЯНВАРЯ 2022...

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СЛОЖНАЯ ОБСТАНОВКА

Учеников железногорских школ эвакуировали после сообщения о минировании...

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"НАШИ НОВОСТИ" 12 ЯНВАРЯ 2022

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ЗАПИШИСЬ В ДРУЖИННИКИ!

МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск приглашает неравнодушных горожан в добровольную народную дружину «Витязи»...

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ДЕТЕЙ СПАСЛИ

Росгвардейцы в Железногорске уберегли двух малышей от падения из окна...

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"НАШИ НОВОСТИ" 11 ЯНВАРЯ 2022

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В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Работники КБУ с начала сезона вывезли с улиц города 17 000 кубометров снега...

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ИТОГИ ПРАЗДНИКОВ

Полиция Железногорска подвела итоги работы за праздничные дни...

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