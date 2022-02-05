Новости
КОСМИЧЕСКАЯ АФИША ОТ НИНЕЛЬ
Выпускница железногорского лицея №103 Нинель Баянова открыла новую рубрику на "Роскосмос ТВ"...
ДЕЛО В СУДЕ
В Железногорске будут судить бывшую работницу дома престарелых, которая обворовала постоялицу...
ПРОГРАММА "КСТАТИ"
Гость студии - заместитель главы администрации Евгений Карташов
"ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА-2022"
Начался приём заявок на грантовый конкурс "Православная инициатива"
ГОРЯЧАЯ ТЕМА
В Железногорске готовятся к вакцинации подростков от covid-19
ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК
Стартовал текущий ремонт вантового моста через русло ручья Байкал
ЛАБОРАТОРИЯ БИЗНЕСА
В Красноярском крае создают сеть школьных бизнес-клубов
ВОЗМЕЗДИЕ НАСТИГЛО
В Железногорске за обман клиентов осужден экс-учредитель микрокредитной компании
АНОНС ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане"
СТРАШНАЯ МЕСТЬ
Дело киллеров, нанятых турком для убийства жены, передано в железногорский суд
МУСОРНАЯ ТЕМА
Региональный мусорный оператор в Красноярском крае лишен статуса приказом Минэкологии
СБОРЫ НА КАНАРЫ
Полиция задержала мужика, укравшего из двух супермаркетов дорогой кофе, виски и бритвенные станки
ДТП НА ПЕРЕЕЗДЕ
Сотрудники ГИБДД Железногорска проводят проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде
ПРАЗДНИКУ КОНЕЦ
Муниципальное предприятие «Горэлектросеть» приступило к демонтажу новогодних елок
Недавно
ПРАЗДНИКУ КОНЕЦ
Муниципальное предприятие «Горэлектросеть» приступило к демонтажу новогодних елок...
НЕ ПРОКАТИЛО!
В Железногорске сотрудники ГИБДД пресекли попытку дачи взятки полицейскому нетрезвым водителем...
ПРИЕМ ПО ЗАПИСИ
С 1 февраля Красноярскэнергосбыт будет принимать клиентов только по предварительной записи...
ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ
В Железногорске принято решение поднять стоимость проезда на автобусах до 30 рублей...
ПРОЩАЙ, МОЛОДОСТЬ!
Железногорку обманули на 37 тысяч при покупке препаратов для омоложения...
ИДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ
Взятку в 18 миллионов рублей получила семья сотрудников АО «ИСС»...
ЭВАКУАЦИЯ В ШКОЛАХ
Комментарий исполняющего обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск Алексея Сергейкина...
НА СТРАЖЕ ГОРОДА
В Железногорске на оперативном совещании наградили лучших стражей порядка...
ДОРОГА К ХРАМУ
Собор Михаила Архангела приглашает прихожан за святой крещенской водой...
КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Возле стадиона «Труд» появятся современный скейт-парк и памп-трек...
СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
Красноярские следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими железногорцами...
"НАШИ НОВОСТИ" 14 ЯНВАРЯ 2022
"НАШИ НОВОСТИ" 14 ЯНВАРЯ 2022...
ЖАДНОСТЬ СГУБИЛА
Жена хакасского лжеброкера выплатила пострадавшим железногорцам ущерб...
"НАШИ НОВОСТИ" 13 ЯНВАРЯ 2022
"НАШИ НОВОСТИ" 13 ЯНВАРЯ 2022...
СЛОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
Учеников железногорских школ эвакуировали после сообщения о минировании...
ЗАПИШИСЬ В ДРУЖИННИКИ!
МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск приглашает неравнодушных горожан в добровольную народную дружину «Витязи»...
ДЕТЕЙ СПАСЛИ
Росгвардейцы в Железногорске уберегли двух малышей от падения из окна...
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Работники КБУ с начала сезона вывезли с улиц города 17 000 кубометров снега...
ИТОГИ ПРАЗДНИКОВ
Полиция Железногорска подвела итоги работы за праздничные дни...