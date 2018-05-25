КЛЕЩЕЙ "ЗАЧИСТЯТ"

Сегодня, 25 мая, проходит противоклещевая обработка территории в районе лыжной базы «Снежинка»

Квалифицированные специалисты по дезинсекции опрыскивают территорию сертифицированными препаратами. От клещей обрабатывают район от лыжной базы (Горлесхоз) до горнолыжной трассы (оба стадиона). Общая площадь дезинсекции - 5 гектаров.

Спортсменов и всех горожан просят воздержаться от прогулок по данному участку с 25 по 27 мая.

Отметим, что стадион "Труд" и территории вокруг бассейнов «Труд» и «Радуга» будут обрабатывать, предположительно, на следующей неделе.