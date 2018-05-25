КЛЕЩЕЙ "ЗАЧИСТЯТ"
25.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 196 | Автор: Галина Процкая
Сегодня, 25 мая, проходит противоклещевая обработка территории в районе лыжной базы «Снежинка»
Квалифицированные специалисты по дезинсекции опрыскивают территорию сертифицированными препаратами. От клещей обрабатывают район от лыжной базы (Горлесхоз) до горнолыжной трассы (оба стадиона). Общая площадь дезинсекции - 5 гектаров.
Спортсменов и всех горожан просят воздержаться от прогулок по данному участку с 25 по 27 мая.
Отметим, что стадион "Труд" и территории вокруг бассейнов «Труд» и «Радуга» будут обрабатывать, предположительно, на следующей неделе.
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