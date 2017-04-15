ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Пасхальное поздравление настоятеля Собора Михаила Архангела митрофорного протоиерея Анатолия Кизюна

От всего сердца, исполненного Пасхальной радостью, поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ликовствует сегодня православный мир, и мы, на пике радостного ожидания, отзываемся словами пасхального приветствия ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! Да, действительно, каждый верующий православный христианин ждет этого светлого события «Праздника праздников», ибо Воскресеньем Своим Христос засвидетельствовал наше спасение. Ждет христианин и старается в подтверждение своей искренней любви к Богу принести дары Ему, пожертвовать что-то, потому что в жертвенности проявляется наша любовь. Но что может пожертвовать человек все имущему Богу? «Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс.50) - отвечает на этот вопрос псалмопевец Давид. Для того и даны нам были очистительные дни предшествовавшего Пасхе Великого поста, чтобы сокрушить свой дух, то есть очистить его от гнева, злобы, зависти, наполнить свое сердце любовью, плачем о своих грехах, смирением. «Мир вам» (Ин20;20) – приветствовал уже Воскресший Христос своих учеников-апостолов. Мир и нам завещал этим приветствием Он. Смириться, значит жить с миром в душе, смириться значит стараться творить мир вокруг себя. «Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся» (Мф5;9). Достойны ли мы быть сынами Божиими? - может свидетельствовать лишь мир, живущий в нашей душе.

Мира душам вашим, дорогие мои, мира в семьях, мира в мире, озаренном ныне Воскресшим Христом.

С миром и любовью воскликнем и ныне:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!