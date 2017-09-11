ВАС ЖДУТ ДАРЫ СИБИРИ
11.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 131 | Автор: Татьяна Фирсова
16-17 сентября в Железногорске пройдет осенняя сельскохозяйственная ярмарка
Ярмарка будет проходить в районе площади «Ракушка» с 10.00 до 15.00. Жители ЗАТО смогут приобрести посадочный материал плодово-ягодных и цветочных культур, сельскохозяйственную продукцию от товаропроизводителей.
К участию в ярмарке приглашаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством.
Заявки для участия в ярмарке принимаются с 4 по 13 сентября в городской администрации в Управлении экономики и планирования, кабинет 104. Телефон 76-55-52.
Ярмарка будет проходить в районе площади «Ракушка» с 10.00 до 15.00. Жители ЗАТО смогут приобрести посадочный материал плодово-ягодных и цветочных культур, сельскохозяйственную продукцию от товаропроизводителей.
К участию в ярмарке приглашаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством.
Заявки для участия в ярмарке принимаются с 4 по 13 сентября в городской администрации в Управлении экономики и планирования, кабинет 104. Телефон 76-55-52.
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12 октября 2009 | Раздел: CобытияНа площади у сцены "Ракушка" прошла традиционная осенняя ярмарка!
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