ВАС ЖДУТ ДАРЫ СИБИРИ

16-17 сентября в Железногорске пройдет осенняя сельскохозяйственная ярмарка

Жители ЗАТО смогут приобрести посадочный материал плодово-ягодных и цветочных культур, сельскохозяйственную продукцию от товаропроизводителей.

К участию в ярмарке приглашаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством.

Заявки для участия в ярмарке принимаются с 4 по 13 сентября в городской администрации в Управлении экономики и планирования, кабинет 104. Телефон 76-55-52.

Ярмарка будет проходить в районе площади «Ракушка» с 10.00 до 15.00.