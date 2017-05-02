ОТПРАЗДНОВАЛИ ПЕРВОМАЙ

В Железногорске в День весны и труда прошёл праздничный митинг и демонстрация

Более тысячи горожан приняли участие в праздничных мероприятиях. Сформировавшись в колонны, под марш военного оркестра торжественное шествие двинулось от Аллеи звёзд по улице Ленина до центральной площади города, где прошел первомайский митинг трудящихся. Участники колонны несли в руках транспаранты, флаги с названием своих организаций и яркие разноцветные воздушные шары.

На митинге к собравшимся обратились Глава ЗАТО, депутаты, лидеры профсоюзов и партийных организаций. Трудовые коллективы, молодёжные и общественные организации, ветеранов, учащихся школ и ВУЗов поздравили с Днём Весны и Труда и поблагодарили за участие в празднике. Затем прошел концерт коллективов художественной самодеятельности города.

фото муниципальный портал