ОТПРАЗДНОВАЛИ ПЕРВОМАЙ
В Железногорске в День весны и труда прошёл праздничный митинг и демонстрация
Более тысячи горожан приняли участие в праздничных мероприятиях. Сформировавшись в колонны, под марш военного оркестра торжественное шествие двинулось от Аллеи звёзд по улице Ленина до центральной площади города, где прошел первомайский митинг трудящихся. Участники колонны несли в руках транспаранты, флаги с названием своих организаций и яркие разноцветные воздушные шары.
На митинге к собравшимся обратились Глава ЗАТО, депутаты, лидеры профсоюзов и партийных организаций. Трудовые коллективы, молодёжные и общественные организации, ветеранов, учащихся школ и ВУЗов поздравили с Днём Весны и Труда и поблагодарили за участие в празднике. Затем прошел концерт коллективов художественной самодеятельности города.
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