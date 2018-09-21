ИНЖЕНЕРНЫЙ МАРАФОН

Сибирских школьников приглашают на инженерную Олимпиаду НТИ

На этой неделе стартовал приём заявок на участие во всероссийской инженерной Олимпиаде Национальной технологической инициативы (Олимпиада НТИ) 2018/19 учебного года. Победители и призеры олимпиады смогут получить 100 баллов ЕГЭ при поступлении в ведущие инженерные вузы.

Олимпиада НТИ — это уникальный формат инженерных состязаний для школьников 7-11 классов, направленный на выявление и развитие талантливых детей, способных решать сложные междисциплинарные задачи.

В 2018/19 учебном году школьники Сибирского федерального округа могут выбрать один из 19 профилей, связанных с развитием «рынков будущего», — беспилотным транспортом, интеллектуальной энергетикой, малой космонавтикой, нейро- и биотехнологиями, робототехникой и другими передовыми научными областями.

Получить подробную информацию об Олимпиаде НТИ можно по ссылке http://nti-contest.ru/ Прием заявок от участников продлится до 30 октября 2018 года.

Напомним, в 2017/18 железногорские школьники стали победителями Олимпиады НТИ в разных технологических профилях.

Фото: childpages.ru