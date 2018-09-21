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20.09.18 | Главные темы / Cобытия
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ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 20 СЕНТЯБРЯ

21.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи | Просмотров: 50 | Автор: Галина Процкая

В студии программы "КСТАТИ" - автор и ведущая "Шведского проекта" Ольга Аксенова

В выпусках программы "Новости. Время местное" мы рассказали о том, как железногорцы познакомились с жизнью Швеции

Российский национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами в начале сентября организовал технический тур для знакомства с атомной энергетикой скандинавской страны. В состав группы вошли журналисты, общественники, представители коммунальной и образовательной сфер. Делегации удалось не только узнать об опыте обращения с радиоактивными отходами в Швеции, но и о том, чем живет Стокгольм и его горожане. Этот выпуск - впечатления о жизни шведов в одной программе.



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