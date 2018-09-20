Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПЕРЕПИШИ СЕБЯ САМ!

ПЕРЕПИШИ СЕБЯ САМ!
20.09.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы смогут принять участие в грандиозном всероссийском эксперименте - 
АНОНС ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

АНОНС ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
20.09.18 | Главные темы / Cобытия
Читайте сегодня в свежем выпуске газеты «Город и горожане»
РАДИОПРОГРАММА ОТ 20 СЕНТЯБРЯ

РАДИОПРОГРАММА ОТ 20 СЕНТЯБРЯ
20.09.18 | Главные темы / Cобытия / Радиопередачи
РАДИОПРОГРАММА ОТ 20 СЕНТЯБРЯ
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 19 СЕНТЯБРЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 19 СЕНТЯБРЯ
20.09.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 19 СЕНТЯБРЯ
ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
20.09.18 | Главные темы / Cобытия
Благоустройство Аллеи воинской славы продолжается

ПЕРЕПИШИ СЕБЯ САМ!

20.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 0 | Автор: Галина Процкая

Каждый житель Красноярского края сможет принять участие в грандиозном всероссийском эксперименте

В октябре в России пройдет Пробная перепись населения, цель которой подготовиться к Всероссийской переписи населения 2020 года. Пробная перепись населения 2018 года пройдет в период с 1 по 31 октября в 2 этапа. Первый – всероссийский, второй – локальный, он затронет 10 территорий в 9 субъектах РФ.
Впервые в ходе Пробной переписи как альтернативный вариант будет использоваться интернет-перепись, то есть самостоятельное заполнение гражданами переписных бланков на портале Gosuslugi.ru.

На первом этапе (с 1 по 10 октября) любой житель Красноярского края, как и любой россиянин сможет заполнить электронный переписной лист, сообщив необходимые сведения о себе и членах семьи. Для этого надо предварительно зарегистрироваться на портале Gosuslugi.ru, и получить подтвержденную учетную запись.

Сегодня доля россиян, получающих государственные и муниципальные услуги в электронной форме, составляет 64,3 процента. Это позволяет надеяться, что многие из них в период с 1 по 10 октября пройдут и пробную перепись в электронном варианте. По оценке Росстата, порядка 10 процентов населения воспользуются этой возможностью, но реальную цифру мы получим только по итогам Пробной переписи.

Цифровые технологии становятся мировым трендом. По данным Европейской экономической комиссии ООН, такой способ сбора сведений используют уже более 30 государств, а теперь планирует применить Россия. Это позволит отработать новую технологию, определить долю лиц, готовых воспользоваться этим нововведением в 2020 году, скорректировать затраты на перепись.
Второй этап Пробной переписи начнется 16 октября, и продлится до конца месяца.

По информации пресс-службы Красноярскстата



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
И ТЕБЯ ПОСЧИТАЮТ

И ТЕБЯ ПОСЧИТАЮТ
2 сентября 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске началась сельскохозяйственная перепись
ВСЕРОССИЙСКА ПЕРЕПИСЬ ЗАВЕРШИЛАСЬ

ВСЕРОССИЙСКА ПЕРЕПИСЬ ЗАВЕРШИЛАСЬ
25 октября 2010 | Раздел: Cобытия
• • •  Всероссийская перепись населения 2010 года финишировала. Красноярскстат начал подготовку к обработке материалов. Однако, еще можно успеть!
ТОНКОСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ

ТОНКОСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
8 октября 2010 | Раздел: Cобытия
••• Что ждет нас 14 октября, когда к нам в квартиру постучится переписчик, чтобы задать вопросы? Ведь утром 14 октября официально начнется всероссийская перепись населения.   
НАРОДНЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ЧАСТУШКУ

НАРОДНЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ЧАСТУШКУ
12 июля 2010 | Раздел: Культура
••• С 15 июля на территории Красноярского края объявляется конкурс на лучшую частушку по переписи населения "Поем про перепись!".

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Марина, в новости: БАТАРЕИ НА СТАРТЕ
гость, в новости: БАТАРЕИ НА СТАРТЕ
Сан4о, в новости: БАТАРЕИ НА СТАРТЕ
Гость, в новости: СИНОПТИК В КЛАССЕ
крот, в новости: ВЫБОРЫ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

БАТАРЕИ НА СТАРТЕ ВЫБОРЫ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ПОЗДРАВЛЯЕМ! ГХК – ГОРОДУ ВЫБИРАЙ ПУТЬ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Сентябрь 2018 (57)
Август 2018 (122)
Июль 2018 (132)
Июнь 2018 (118)
Май 2018 (117)
Апрель 2018 (121)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".