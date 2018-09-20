ПЕРЕПИШИ СЕБЯ САМ!

Каждый житель Красноярского края сможет принять участие в грандиозном всероссийском эксперименте

В октябре в России пройдет Пробная перепись населения, цель которой подготовиться к Всероссийской переписи населения 2020 года. Пробная перепись населения 2018 года пройдет в период с 1 по 31 октября в 2 этапа. Первый – всероссийский, второй – локальный, он затронет 10 территорий в 9 субъектах РФ.

Впервые в ходе Пробной переписи как альтернативный вариант будет использоваться интернет-перепись, то есть самостоятельное заполнение гражданами переписных бланков на портале Gosuslugi.ru.

На первом этапе (с 1 по 10 октября) любой житель Красноярского края, как и любой россиянин сможет заполнить электронный переписной лист, сообщив необходимые сведения о себе и членах семьи. Для этого надо предварительно зарегистрироваться на портале Gosuslugi.ru, и получить подтвержденную учетную запись.

Сегодня доля россиян, получающих государственные и муниципальные услуги в электронной форме, составляет 64,3 процента. Это позволяет надеяться, что многие из них в период с 1 по 10 октября пройдут и пробную перепись в электронном варианте. По оценке Росстата, порядка 10 процентов населения воспользуются этой возможностью, но реальную цифру мы получим только по итогам Пробной переписи.

Цифровые технологии становятся мировым трендом. По данным Европейской экономической комиссии ООН, такой способ сбора сведений используют уже более 30 государств, а теперь планирует применить Россия. Это позволит отработать новую технологию, определить долю лиц, готовых воспользоваться этим нововведением в 2020 году, скорректировать затраты на перепись.

Второй этап Пробной переписи начнется 16 октября, и продлится до конца месяца.

По информации пресс-службы Красноярскстата