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19.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 45 | Автор: Галина Процкая

Жителей Красноярского края приглашают к обсуждению нового мобильного эко-приложения

Минэкологии края и региональный центр мониторинга качества окружающей среды приступили к разработке мобильного приложения для оперативного информирования жителей края о текущей экологической ситуации. Планируется, что новый сервис начнет работу уже в следующем году.

В приложении будет аккумулирована информация с девяти автоматизированных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха и трех передвижных эколабораторий, входящих в состав территориальной системы мониторинга состояния окружающей среды. По мере подключения новых объектов мониторинга, информация будет отражаться в приложении.

Жителей края приглашают поучаствовать в разработке электронного продукта, чтобы сделать приложение максимально удобным. В ведомстве ждут предложений по информативному наполнению проекта. Пожелания можно присылать на адрес электронной почты: kgucr@mail.ru, либо почтовым отправлением на адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 41. Предложения принимаются до конца октября 2018 года.

"Мы хотим, чтобы приложение было понятным, доступным для каждого жителя города и края. Информационный продукт будет разработан для операционных систем Android, IOS и Windows. Пользователь сможет скачать приложение на свой гаджет и в любое время суток быть в курсе текущей экологической ситуации в регионе", - рассказал исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.

Напомним, в настоящее время узнать о текущем состоянии окружающей среды можно на сайте краевого центра мониторинга окружающей среды.

Источник: krskstate.ru



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