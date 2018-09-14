ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

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14.09.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 53 | Автор: Галина Процкая

Сотрудники МУ МВД России по ЗАТО Железногорск устанавливают личность подозреваемого в краже

Мужчина 27 августа около 19 часов совершил кражу имущества в помещении магазина «Хороший», расположенного на рынке «Центральный» по проспекту Курчатова.

Всех, кто может помочь в установлении личности подозреваемого, сотрудники полиции просят обратиться по телефонам «02», 74-58-58, 76-58-58 или «112».

  По информации МУ МВД России по ЗАТО Железногорск



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