ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
14.09.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 53 | Автор: Галина Процкая
Сотрудники МУ МВД России по ЗАТО Железногорск устанавливают личность подозреваемого в краже
Мужчина 27 августа около 19 часов совершил кражу имущества в помещении магазина «Хороший», расположенного на рынке «Центральный» по проспекту Курчатова.
Всех, кто может помочь в установлении личности подозреваемого, сотрудники полиции просят обратиться по телефонам «02», 74-58-58, 76-58-58 или «112».
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