ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Сотрудники МУ МВД России по ЗАТО Железногорск устанавливают личность подозреваемого в краже

Мужчина 27 августа около 19 часов совершил кражу имущества в помещении магазина «Хороший», расположенного на рынке «Центральный» по проспекту Курчатова.

Всех, кто может помочь в установлении личности подозреваемого, сотрудники полиции просят обратиться по телефонам «02», 74-58-58, 76-58-58 или «112».

По информации МУ МВД России по ЗАТО Железногорск