Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
РАДИОПРОГРАММА ОТ 13 СЕНТЯБРЯ

РАДИОПРОГРАММА ОТ 13 СЕНТЯБРЯ
13.09.18 | Главные темы / Cобытия / Радиопередачи
РАДИОПРОГРАММА ОТ 13 СЕНТЯБРЯ
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 12 СЕНТЯБРЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 12 СЕНТЯБРЯ
13.09.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 12 СЕНТЯБРЯ
В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - ЕВГЕНИЙ КАРТАШОВ

В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - ЕВГЕНИЙ КАРТАШОВ
13.09.18 | Главные темы / Cобытия
Сегодня в программе «КСТАТИ» - Евгений Карташов, назначенный на пост
ВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

ВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
13.09.18 | Главные темы / Cобытия
ГЖКУ ставит новые пломбы и антимагниты на счетчики в квартирах (видео)
НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ

НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ
12.09.18 | Главные темы / Cобытия
Во всероссийском конкурсе «Народный участковый» участвует сотрудник

НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ

12.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 38 | Автор: Галина Процкая

11 сентября стартовал Всероссийский конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России

Железногорскую полицию будет представлять старший участковый уполномоченный полиции Лев Капутский.

Лев Петрович служит в органах внутренних дел 11 лет. Начинал работу в должности милиционера патрульно-постовой службы ОВД по Иланскому району, затем несколько лет был дознавателем, с 2009 года перешел в службу участковых уполномоченных. Имеет высшее юридическое образование. В МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск Лев Петрович перевелся из отдела полиции № 5 Красноярска в марте прошлого года. На сегодняшний день майор полиции Лев Капутский имеет 17 поощрений, медаль «За отличие в службе» III степени.

Для того, чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном Интернет-сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю  размещена информация об  участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса.

Онлайн-голосование на региональном уровне пройдет в 2 этапа, с 11 по 20 сентября и с  7 по 16 октября 2018 года. Победитель конкурса определится в рамках третьего этапа через голосование на официальном Интернет-сайте МВД России уже в ноябре. Награждение победителя конкурса и призеров третьего этапа пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

Проголосовать за железногорского участкового горожане могут уже сегодня на специальной странице голосования. Именно ваш выбор определит участника, который будет представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ГОЛОСУЙ ЗА КОРШУНОВА!

ГОЛОСУЙ ЗА КОРШУНОВА!
17 октября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Лучший народный участковый уполномоченный полиции Железногорска – Сергей Викторович Коршунов
ГОЛОСУЙ ЗА НАРОДНОГО!

ГОЛОСУЙ ЗА НАРОДНОГО!
12 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
11 сентября стартовал первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2017»
НАРОД ВЫБЕРЕТ ЛУЧШЕГО

НАРОД ВЫБЕРЕТ ЛУЧШЕГО
12 сентября 2014 | Раздел: Cобытия
••• 11 сентября стартовал первый этап Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый-2014"
ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСТКОВОГО

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСТКОВОГО
11 сентября 2012 | Раздел: Cобытия
••• Всероссийский конкурс «Народный участковый» стартовал 11 сентября

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Марина, в новости: БАТАРЕИ НА СТАРТЕ
гость, в новости: БАТАРЕИ НА СТАРТЕ
Сан4о, в новости: БАТАРЕИ НА СТАРТЕ
Гость, в новости: СИНОПТИК В КЛАССЕ
крот, в новости: ВЫБОРЫ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

БАТАРЕИ НА СТАРТЕ ВЫБОРЫ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ПАТП ИНФОРМИРУЕТ ПОЗДРАВЛЯЕМ! КУПАНИЕ НЕБЕЗОПАСНО

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Сентябрь 2018 (39)
Август 2018 (122)
Июль 2018 (133)
Июнь 2018 (118)
Май 2018 (117)
Апрель 2018 (121)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".