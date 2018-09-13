НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ

11 сентября стартовал Всероссийский конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России

Железногорскую полицию будет представлять старший участковый уполномоченный полиции Лев Капутский.

Лев Петрович служит в органах внутренних дел 11 лет. Начинал работу в должности милиционера патрульно-постовой службы ОВД по Иланскому району, затем несколько лет был дознавателем, с 2009 года перешел в службу участковых уполномоченных. Имеет высшее юридическое образование. В МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск Лев Петрович перевелся из отдела полиции № 5 Красноярска в марте прошлого года. На сегодняшний день майор полиции Лев Капутский имеет 17 поощрений, медаль «За отличие в службе» III степени.

Для того, чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном Интернет-сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса.

Онлайн-голосование на региональном уровне пройдет в 2 этапа, с 11 по 20 сентября и с 7 по 16 октября 2018 года. Победитель конкурса определится в рамках третьего этапа через голосование на официальном Интернет-сайте МВД России уже в ноябре. Награждение победителя конкурса и призеров третьего этапа пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

Проголосовать за железногорского участкового горожане могут уже сегодня на специальной странице голосования. Именно ваш выбор определит участника, который будет представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск