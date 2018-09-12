СМЕЛЫЕ И ПОЮЩИЕ

Впервые в нашем городе! 19 сентября на сцене железногорской оперетты будет представлен уникальный вокальный проект «Show Mens»

По словам работников театра, музыкальный проект стал воплощением давней мечты четырёх молодых, смелых и талантливых артистов.

Антон Кирса, Александр Ионычев, Тимур Бакшин и Леонид Забоев — это имена, которые зрители уже успели узнать и полюбить по многочисленным сольным выступлениям на разных площадках города. Все участники проекта — это артисты театра оперетты. И на этот раз они решили заявить о себе, как о единой команде — вокальном проекте «Show Mens».

Начало концерта в 19 часов.

Фото: operettak26.ru