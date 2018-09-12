СМЕЛЫЕ И ПОЮЩИЕ
11.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 32 | Автор: Галина Процкая
Впервые в нашем городе! 19 сентября на сцене железногорской оперетты будет представлен уникальный вокальный проект «Show Mens»
По словам работников театра, музыкальный проект стал воплощением давней мечты четырёх молодых, смелых и талантливых артистов.
Антон Кирса, Александр Ионычев, Тимур Бакшин и Леонид Забоев — это имена, которые зрители уже успели узнать и полюбить по многочисленным сольным выступлениям на разных площадках города. Все участники проекта — это артисты театра оперетты. И на этот раз они решили заявить о себе, как о единой команде — вокальном проекте «Show Mens».
Начало концерта в 19 часов.
Фото: operettak26.ru
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