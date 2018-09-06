БУМ В МЧС
06.09.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 17 | Автор: Татьяна Зимина
Рекордное количество человек зачислено в этом году в Академию МЧС.
259 первокурсников, поступившие в Сибирскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России по итогам летней приемной кампании, с первого сентября приступили к учебным занятиям. Летом в Академию прибыло огромное количество абитуриентов из различных районов Сибирского федерального округа, но далеко не всем желающим поступить в учебное заведение МЧС России удалось пройти вступительные испытания.
Отбор кандидатов проводится жестко, кроме экзаменов, соискатели проходят психологическое тестирование и проверку на соответствие требованиям к состоянию здоровья, сообщает сайт Академии.
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