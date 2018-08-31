РАБОТУ ПРИНЯЛ
31.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 44 | Автор: Татьяна Зимина
Выездное совещание члены общественной комиссии по развитию городской среды провели в поселке 30 августа. Участники комиссии оценили качество выполненных работ, порядок во дворах, пообщались с жителями.
В 2018 году в программе «Формирование комфортной городской среды» в поселке Подгорный участвуют 27 дворовых территорий. В настоящее время ремонт асфальтового покрытия выполнен во всех дворах.
– Качество асфальтового покрытия во дворах на достаточно высоком уровне. Но есть замечания к некоторым дворовым территориям: не убран строительный мусор, не везде выполнена обратная засыпка газонов, некачественно установлены скамейки и урны. Приемка состоится только после исправления всех недочетов и согласования ремонтных работ с жителями домов, во дворах которых прошел ремонт, – отметил председатель общественной комиссии, руководитель Управления градостроительства Юрий Латушкин.
Изначально на 2018 год в поселке был запланирован ремонт в 24 дворах. За счет сэкономленных в ходе аукциона средств дополнительно в проект по благоустройству вошли ещё 3 двора и были закуплены диваны и урны.
Всего в 2018 году на территории ЗАТО Железногорск отремонтируют 79 дворов.
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