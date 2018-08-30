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СУШИТЕ КУПАЛЬНИКИ!

30.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Татьяна Зимина

Пляж городского озера закроется 31 августа.

Купальный и пляжный сезон в Железногорске официально завершают уже завтра. Муниципальное предприятие "Комбинат благоустройства", которое следит за чистотой места отдыха горожан прекращает обслуживать городские пляжи до следующего сезона. 



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