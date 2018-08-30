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НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 29 АВГУСТА

ИННОВАЦИИ ОТ ПОДРОСТКА

29.08.18 | Раздел: Главные темы / Спорт | Просмотров: 36 | Автор: Татьяна Зимина

Воспитанник Станции юных техников Данил Журавков представил свою разработку на Международном военно-техническом форуме «Армия – 2018». Он выступал на специальной экспозиции «Инновационный клуб» в числе победителей конкурса «ШУСТРИК». Данил разработал проект «Инфракрасный трекер». По итогам форума Данил был награжден именным сертификатом победителя конкурса «ШУСТРИК», как школьник, умеющий строить инновационные конструкции.



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