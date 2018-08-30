ИННОВАЦИИ ОТ ПОДРОСТКА

Воспитанник Станции юных техников Данил Журавков представил свою разработку на Международном военно-техническом форуме «Армия – 2018». Он выступал на специальной экспозиции «Инновационный клуб» в числе победителей конкурса «ШУСТРИК». Данил разработал проект «Инфракрасный трекер». По итогам форума Данил был награжден именным сертификатом победителя конкурса «ШУСТРИК», как школьник, умеющий строить инновационные конструкции.