ВЫБИРАЙ ПУТЬ!

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29.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Татьяна Зимина
По улице Андреева ограничат движение с 1 по 5 сентября.
По нечётной стороне улицы Андреева между жилыми домами № 11 и 13 будет перекрыто движение автотранспортных средств с 8.00 1 сентября до 22.00 5 сентября. На данном участке дороги ООО «Спец-ТеплоСервис» проводит капитальный ремонт тепловых сетей. Движение транспорта будет осуществляться согласно установленным дорожным знакам (см. схему). 
На время перекрытия дороги движение автобусов по маршрутам №№ 1, 10 и 22 будет организовано по ул. Ленина. Остановка автобусов будет осуществляться на существующих автобусных остановках.


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