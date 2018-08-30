ВЫБИРАЙ ПУТЬ!

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29.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Татьяна Зимина
По нечётной стороне улицы Андреева между жилыми домами № 11 и 13 будет перекрыто движение автотранспортных средств с 8.00 1 сентября до 22.00 5 сентября. На данном участке дороги ООО «Спец-ТеплоСервис» проводит капитальный ремонт тепловых сетей. Движение транспорта будет осуществляться согласно установленным дорожным знакам (см. схему).
На время перекрытия дороги движение автобусов по маршрутам №№ 1, 10 и 22 будет организовано по ул. Ленина. Остановка автобусов будет осуществляться на существующих автобусных остановках.
На время перекрытия дороги движение автобусов по маршрутам №№ 1, 10 и 22 будет организовано по ул. Ленина. Остановка автобусов будет осуществляться на существующих автобусных остановках.
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