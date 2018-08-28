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ФОРУМ ОТ #РОСАТОМВМЕСТЕ

23.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Разное | Просмотров: 41 | Автор: Татьяна Зимина

В Зеленогорске пройдёт Гражданский форум «На траве». 

Событие состоится уже 25 августа в литературном сквере города. Пройдет форум в рамках проекта #РОСАТОМВМЕСТЕ. Он открывает месячник Росатома, в течение которого запланированы встречи с общественниками, реализация ряда проектов, проводимых при участии РОСАТОМа в городах присутствия Госкорпорации.

На Гражданском форуме «На траве» представят социальные проекты общественных организаций Зеленогорска, проект «Бережливая поликлиника РОСАТОМА». Электрохимический завод на площадке «На благо города» представит благотворительные проекты, реализуемые предприятием для горожан. На полях форума пройдёт площадка «Будущее Зеленогорска в деталях», на которой горожане получат возможность обсудить Стратегию развития города и наиболее серьезные проблемы, стоящие перед муниципалитетом.

В программе Гражданского форума – встреча с главой ЗАТО Зеленогорск Павлом Корчашкиным, семинар-практикум для участников конкурса президентских грантов, творческий «капустник» и демонстрация кинофильма под открытым небом.

Месячник РОСАТОМа проводится Госкорпорацией для определения города-победителя конкурса #РОСАТОМВМЕСТЕ по итогам реализации 18 социальных проектов.

В масштабном проекте участвует и Железногорск. Город-победитель будет определён с учетом голосования граждан и получит денежный грант 10 млн рублей на развитие гражданских инициатив. За проекты можно проголосовать на сайте #РОСАТОМВМЕСТЕ.

Завершится месячник масштабным Парадом созидателей атомных городов 1 октября.

  



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