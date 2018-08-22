ПЛАНОВЫЙ КОНТРОЛЬ
22.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Наталья Кокорина
Радиоэкологическая экспедиция ГХК обследует енисейскую пойму
Радиоэкологическая экспедиция ГХК обследует енисейскую пойму. Исследования уже прошли на участке от Колмогорово до Новоназимово вниз по Енисею. Параллельно велась пешеходная гамма-съёмка берегов реки и всех островов. Весь собранный материал передан в лабораторию экологического управления. Образцы изучат на содержание радионуклидов. Исследования проводятся с целью контроля бывшего воздействия оборонных производств, сообщает сайт предприятия.
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