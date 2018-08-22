ПЛАНОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Радиоэкологическая экспедиция ГХК обследует енисейскую пойму

Радиоэкологическая экспедиция ГХК обследует енисейскую пойму. Исследования уже прошли на участке от Колмогорово до Новоназимово вниз по Енисею. Параллельно велась пешеходная гамма-съёмка берегов реки и всех островов. Весь собранный материал передан в лабораторию экологического управления. Образцы изучат на содержание радионуклидов. Исследования проводятся с целью контроля бывшего воздействия оборонных производств, сообщает сайт предприятия.