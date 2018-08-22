РЕОРГАНИЗАЦИЯ
22.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 47 | Автор: Наталья Кокорина
Школу из 4 учеников присоединят к лицею "Гармония"
Школу №107 из деревни Шивера формально присоединят к лицею «Гармония». Такое решение приняли депутаты. При этом деревенская школа, в которой числится 4 ребенка, продолжит свою работу в прежнем режиме, сообщил председатель комиссии по социальным вопросам Анатолий Новаковский. Реорганизация связана с экономией бюджетных средств на содержание отдельного юридического лица.
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