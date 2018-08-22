РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Школу из 4 учеников присоединят к лицею "Гармония"

Школу №107 из деревни Шивера формально присоединят к лицею «Гармония». Такое решение приняли депутаты. При этом деревенская школа, в которой числится 4 ребенка, продолжит свою работу в прежнем режиме, сообщил председатель комиссии по социальным вопросам Анатолий Новаковский. Реорганизация связана с экономией бюджетных средств на содержание отдельного юридического лица.