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СОСТОЯНИЕ ДОРОГ ОЦЕНЯТ

16.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 14 | Автор: Наталья Кокорина

В Железногорске проводится оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог

По заказу администрации и итогам конкурсных процедур технический учет, паспортизацию и оценку транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в городе и посёлках ЗАТО проводит специализированная фирма ООО «ДорМостИзыскания».

За два месяца организация в соответствии с требованиями федерального законодательства в области дорожной деятельности обследует улично-дорожную сеть ЗАТО Железногорск протяженностью 160 км.

При проведении диагностики используются измерительное оборудование и приборы, передвижная дорожные лаборатория, оснащенная камерами видеофиксации.

Данные обследования позволят определить более двадцати параметров и характеристик автомобильных дорог: инструментально измеренные геометрические параметры дорог, предельные уклоны и изменения продольного профиля, продольную ровность и колейность дорожного покрытия, наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения, сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин, объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода и пр.

По информации муниципального портала



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