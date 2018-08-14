ОПАСНОЕ ПИРОЖНОЕ!

Жителей края предупредили об опасных пирожных из соцсетей

В Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали о контроле за продажей хлебобулочных и кондитерских изделий, а также о том, какой опасности потребители подвергают себя, покупая их через интернет.

Всего в первом полугодии 2018 года после проверок из оборота изъяли 71 партию хлебобулочных и кондитерских изделий общим объемом 281,2 кг. Причиной стало отсутствие полной информации на маркировочном ярлыке, истекшие сроки годности, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность.

Из кондитерских изделий наибольшую опасность представляют изделия с кремом (торты и пирожные). Они могут быть причиной возникновения различных инфекционных заболеваний, передающихся пищевым путем (дизентерия, сальмонеллез, гепатит А, ротовирусная инфекция, стафилококковая инфекция и другие). Поэтому их не советуют покупать в непроверенных местах, что в последнее время часто делают родители для проведения детских праздников.

В надзорном ведомстве напомнили, что изготавливать кондитерские изделия могут физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, либо юридического лица в промышленных условиях с соблюдением обязательных требований к персоналу, инвентарю, помещениями, технологическим процессам, транспортировке и реализации.

«Приобретая у физических лиц в сети интернет, в том числе через социальные сети, кондитерские изделия с содержанием крема (торты, пирожные), изготовленные в домашних условиях, граждане подвергают опасности свою жизнь и здоровье. Кроме того, продукция непромышленного изготовления не содержит необходимой для потребителя информации о составе продукта, что может стать причиной возникновения аллергических реакций, а также сведений о дате изготовления, условиях хранения, сроке годности, пищевой ценности и т.д., что может стать причиной пищевых отравлений, которые особенно тяжело протекают у детей», — заявили в надзорном ведомстве.

Источник: newslab.ru