С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Жить в Железногорске уютно и комфортно. Во многом это заслуга строителей, в том числе инженеров и проектировщиков, архитекторов и изыскателей. Вашими усилиями создан неповторимый облик нашего города.

Особые слова благодарности первопроходцам, ветеранам отрасли, для которых строительство города стало делом жизни. Вашими руками был создан Железногорск, вы заложили основу для будущего роста и процветания нашего ЗАТО.

Уважаемые строители! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и стабильности! Пусть ваш нелегкий труд приносит только удовлетворение и радость, благодарность и признание людей, на благо которых вы трудитесь!

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г.КУКСИН