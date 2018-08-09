ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

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07.08.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 59 | Автор: Галина Процкая

Один погибший и четверо пострадавших в ДТП, двое из которых дети - таков печальный результат дорожной обстановки всего лишь одного дня в Железногорске

Список так называемых отчетных ДТП за 4 августа 2018 года начинается с аварии, которая случилась на улице Красноярской. В 11.50 возле пожарной части №4 съехал в кювет и опрокинулся ВАЗ «Патриот». Водителя 1990 года рождения госпитализировали. По версии ГИБДД, пострадавший, судя по всему, не справился с управлением из-за недостаточного опыта вождения - водительские права мужчина получил в 2016-м. Однако в соцсетях появилась информация, где причиной аварии названы совершенно другие обстоятельства: «Патриоту», двигающемуся по главной, не уступила дорогу Honda Civic темного цвета. Виновник с места ДТП скрылся. Автор поста просит очевидцев или людей, имеющих запись данного происшествия, позвонить по указанным в сети телефонам.

Второе ДТП 4 августа закончилось трагически. В 14.10 возле поселка Тартат столкнулись ВАЗ 2104, Toyota Mark 2 и Toyota Gaia. Дорожные полицейские заявили, что в ДТП виноват водитель Toyota Mark 2. По свидетельству очевидцев, он ехал в сторону Железногорска на большой скорости, не соблюдая безопасную дистанцию. У поворота на Подгорный лихач врезался в «четверку», стоявшую в попутном направлении с включенным правым сигналом поворота. ВАЗ от удара отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Toyota Gaia. В результате отечественный автомобиль превратился в груду искореженного металла. Пассажир, сидевший рядом с водителем, скончался на месте. Его личность установлена - железногорец 1970 г.р. Водитель «четверки» госпитализирован с тяжелыми травмами. Водитель Toyota Gaia, его супруга и ребенок, находившийся в детском автокресле, отделались, к счастью, ушибами и синяками.

А вечером 4 августа в дежурную часть позвонили медики и сообщили, что в приемный покой КБ-51 обратилась женщина с девятилетним сыном, который получил телесные повреждения в результате ДТП: его сбила машина. Скорость автомобиля была небольшой - мальчик быстро поднялся с асфальта и отказался от помощи. Водитель уехал с места происшествия. Дома ребенок рассказал обо всем матери, и та сразу повезла сына в приемный покой. Пострадавшему назначили амбулаторное лечение.

Установить личность водителя удалось благодаря социальным сетям. Сотрудники полиции обратились к горожанам через сайт местной общественной организации любителей автомобильного спорта. Вскоре нашлись свидетели ДТП. Оказывается, в 17.30 двое мальчишек, гулявших без сопровождения взрослых, перебегали дорогу на красный свет в районе Советской, 16. Водитель «Лады Ларгус», 1959 г.р., не успел среагировать на внезапное появление детей на проезжей части и допустил наезд на ребенка.

Мужчину привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ «Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». Суд лишил его водительских прав на один год. На родителей несовершеннолетнего, нарушившего ПДД, также составлены материалы об административном правонарушении.

Источник: сайт "Город и горожане"



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