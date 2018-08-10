ПАМЯТЬ УВЕКОВЕЧАТ

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10.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 19 | Автор: Галина Процкая

Сегодня в Железногорске откроют мемориальную доску, посвященную легендарному жителю города, заслуженному строителю РСФСР, заместителю начальника Управления строительства «Сибхимстрой» Петру Дмитриевичу Даниловскому

Накануне профессионального праздника строителей возле дома № 25 по улице Ленина, где многие годы жил Петр Дмитриевич Даниловский, соберутся его родные, коллеги, друзья, почетные граждане Железногорска и представители органов местного самоуправления.
Петр Дмитриевич Даниловский – один из знаковых для строительства Железногорска людей. По воспоминаниям современников, это был настоящий профессионал своего дела, человек большой души и таланта.

С первых и до последних дней его работы в аппарате управления он обеспечивал бесперебойное снабжение стройки, функционирование транспортных и обслуживающих подразделений, занимался решением социально-экономических проблем, улучшением быта работников, их детей и десятками других вопросов.

Мемориальная доска П.Д. Даниловскому была создана при поддержке Главного военно-строительного управления № 9. Сын Петра Дмитриевича – Александр Петрович Даниловский и ФГУП «ГВСУ № 9» стали инициаторами создания и установки мемориальной доски в память о человеке, который внёс огромный вклад в строительство города и его предприятий.
Открытие мемориальной доски состоится 10 августа в 14 часов (ул. Ленина, д.25).

Кроме этого, 10 августа пройдут традиционные мероприятия, приуроченные ко Дню строителя. Делегация сотрудников Главного военно-строительного управления № 9 возложит цветы к могилам заслуженных строителей страны, легендарных руководителей стройки – Петра Штефана, Вячеслава Пануса, Петра Даниловского и Вячеслава Боронина, к бюсту Петра Штефана и памятной стеле Аркадия Андреева - одного из первых руководителей строительства закрытого города.

В «Доме техники» (Ленина,67) пройдет традиционное торжественное собрание с участием представителей администрации ЗАТО г.Железногорск, градообразующих предприятий и учреждений города. На праздничном мероприятии сотрудникам Военно-строительного комплекса Минобороны России будут вручены медали Министерства обороны Российской Федерации «Генерал армии Комаровский», знаки отличия «За заслуги», грамоты и благодарности.

Текст: Вячеслав Новаковский



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