НА БЛАГО ПРЕДПРИЯТИЯ

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Железногорское предприятие "Горэлектросеть" завоевало 1 место в краевом конкурсе
Подведены итоги ежегодного краевого смотра-конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства». Его проводит министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края с целью развития системы социального партнерства.
По результатам 2017 года первое место в номинации «Энергетика» присуждено железногорскому муниципальному предприятию «Горэлектросеть».
Как отмечают организаторы конкурса, социальное партнерство представляет собой систему взаимоотношений между работниками, организациями-работодателями и органами власти, направленную на обеспечение интересов и их согласование по социально-трудовым вопросам.
по информации муниципального сайта