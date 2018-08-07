НА БЛАГО ПРЕДПРИЯТИЯ

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Железногорское предприятие "Горэлектросеть" завоевало 1 место в краевом конкурсе

Подведены итоги ежегодного краевого смотра-конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства». Его проводит министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края с целью развития системы социального партнерства.

По результатам 2017 года первое место в номинации «Энергетика» присуждено железногорскому муниципальному предприятию «Горэлектросеть».

- Наше предприятие регулярно участвует в подобных конкурсах и всегда занимает призовые места. В этот раз за действующий коллективный договор. Конкурсная комиссия проверяла наполненность документа и его выполнение, - сообщил директор МП "Горэлектросеть" Анатолий Коваль. – В рамках коллективного договора помогаем сотрудникам в сложных жизненных ситуациях или при рождении ребенка или свадьбе.

Как отмечают организаторы конкурса, социальное партнерство представляет собой систему взаимоотношений между работниками, организациями-работодателями и органами власти, направленную на обеспечение интересов и их согласование по социально-трудовым вопросам.

по информации муниципального сайта