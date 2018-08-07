ЗДОРОВАЯ СМЕНА
07.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 32 | Автор: Галина Процкая
В железногорских загородных лагерях работают спортивные смены
Для учащихся детских спортивных школ Железногорска выделено 98 путёвок с частичной оплатой стоимости за счёт родителей в размере 30%. Дополнительное финансирование из краевого бюджета Железногорску удалось получить за счёт неиспользования средств другими территориями региона.
Сейчас в рамках четвёртой смены тренировочные сборы проходят для 53 детей в лагере «Взлёт», 30 человек — в лагере «Горный» и для 15 спортсменов в лагере «Орбита».
В рамках краевой программы «Развитие образования Красноярского края» Железногорску выделено 1,25 млн рублей, сообщает муниципальный портал.
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