ПОЖАР НА ЛЕНИНГРАДСКОМ
30.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 27 | Автор: Галина Процкая
Непотушенная сигарета стала причиной пожара в многоэтажке
Мария Калинина, Игорь Мусанов
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