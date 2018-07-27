В ПОМОЩЬ ИЗБИРАТЕЛЮ

В Красноярском крае стартовал проект «Мобильный избиратель»

Проект позволит жителям региона проголосовать на губернаторских выборах по месту своего фактического нахождения 9 сентября 2018 года.

Жители края, не имеющие возможности проголосовать на выборах Губернатора по месту регистрации, могут подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора края и принять участие в голосовании на любом избирательном участке на территории края.

Заявление можно подать с 25 июля по 5 сентября во всех территориальных избирательных комиссиях, в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг или через Официальный интернет - портал государственных услуг. А с 28 августа по 5 сентября можно обращаться также в любую участковую избирательную комиссию.

Проект «Мобильный избиратель» впервые был запущен в Красноярском крае в 2018 году в рамках кампании по выборам Президента РФ и оказался востребованным.