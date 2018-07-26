К СВЕДЕНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

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26.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 23 | Автор: Галина Процкая
28 июля в городе будет частично перекрыто движение
В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 68-й годовщине со дня основания города, будет введено временное ограничение движения автотранспортных средств на трех участках дорог
Движение будет ограничено по следующей схеме:
- по ул. 22 Партсъезда (на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова) с 9:00 до 11:30;
- по ул. Ленина (на участке от ул. Андреева до ул. Советская) с 11:00 до 11:30;
- в районе спорткомплекса «Труд» с 10:00 до 24:00.
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