ВСЕМ МИРОМ

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23.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Галина Процкая

Верующие прошли 15-километровым крестным ходом по Сухобузимскому району 

Участниками трехдневного крестного хода стали жители Железногорска и близлежащих поселений, а также паломники из Красноярска и Кемерово. Маршрут крестоходцев прошел от села Большой Балчуг до деревни Подпорог. Традиционное шествие в этом году было посвящено трем памятным датам — 100-летию со дня расстрела Царской семьи, Дню Крещения Руси (28 июля) и 98-летию Великого Сибирского похода Белой армии.

Крестный ход предварила Божественная литургия в Покровском храме Большого Балчуга. Богослужение совершил штатный священник Михаило-Архангельского собора иерей Сергий Королев, который затем возглавил колонну верующих.

На протяжении всего пути верующие читали акафист Царственным страстотерпцам. По прибытии в Подпорог они вознесли общую молитву в часовне равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Святой Владимир — небесный покровитель генерала Владимира Оскаровича Каппеля (1881–1920), который командовал остатками Белой армии, пробивавшимися с боями по Сибири на восток. В Енисейской губернии их маршрут прошел по территории современного Сухобузимского района.

Фото: kepc.ru



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