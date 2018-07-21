КОМФОРТНАЯ СРЕДА
21.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 18 | Автор: Галина Процкая
На проспекте Курчатова начался ремонт тротуара
Наталья Булгак, Игорь Мусанов
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