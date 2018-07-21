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20.07.18 | Главные темы / Cобытия
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СВЕТОФОРЫ В ПЕРВОМАЙСКОМ
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На пересечении ул.Красноярской и пр.Поселковый впервые установят светофоры

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

21.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 18 | Автор: Галина Процкая

На проспекте Курчатова начался ремонт тротуара

Наталья Булгак, Игорь Мусанов



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