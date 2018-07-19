И СПОРТ И ОТДЫХ

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19.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Галина Процкая

В Железногорск на традиционный летний сбор приехали хоккейные команды «Сокол» и «Красноярские Рыси»

В ЗАТО хоккеисты проведут две недели, занимаясь общефизической подготовкой и «закладывая фундамент» на весь будущий сезон. Спортсмены бегают кроссы, спринтерские дистанции, работают в тренажёрном зале. Клуб «Сокол» выбирает Железногорск за удобство и комфорт: спортивные объекты, бассейны, озеро — всё, что необходимо для полноценных сборов. 

Хоккеисты ежедневно занимаются на футбольном поле стадиона «Труд», горнолыжной базе «Снежинка» и на крытом ледовом корте Академии МЧС.

«Красноярские Рыси» тренируются под руководством Евгения Чернова и Виталия Евдокимова. По возвращению в Красноярск «молодежка» впервые выйдет на лёд семитысячной «Платинум Арены Красноярск», где будут проводить домашние матчи сезона. Отметим, что команда переходит в другую Лигу и будет выступать в Первенстве ВХЛ (ВХЛ Б)

Их старшие товарищи, хоккеисты «Сокола», пробудут здесь до 25 июля. В августе и сентябре запланированы 4 товарищеских матча с «Ермаком». В середине августа в Красноярске пройдет турнир на призы Министерства спорта Красноярского края.

Текст: София Белобровка

Фото: Newslab.ru



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