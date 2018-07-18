ВСЕГДА НА СТРАЖЕ

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18.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 16 | Автор: Галина Процкая

Сотрудницу железногорской полиции Татьяну Сахнову поблагодарили за раскрытие преступления 

На имя начальника МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск поступило письмо от местного жителя. Мужчина выразил благодарность старшему лейтенанту полиции Татьяне Сахновой, которая в кратчайшие сроки установила лицо, похитившее велосипед, и вернула имущество законному владельцу.

В дежурную часть поступило сообщение: с территории одного из дворов похищен детский велосипед стоимостью около 7 тысяч рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции выяснили, что 8-летний сын заявителя оставил велосипед без присмотра на детской площадке. Мальчик рассказал о пропаже родителям, которые вызвали полицию. Инспектор по делам несовершеннолетних Татьяна Сахнова установила и опросила свидетелей, выяснила, кто причастен к краже и обнаружила велосипед в подъезде дома, недалеко от игровой площадки. Похищенный велосипед был изъят и возвращен родителям мальчика.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей старшему лейтенанту полиции Татьяне Сахновой была объявлена благодарность.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



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