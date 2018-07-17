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ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ

17.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 35 | Автор: Галина Процкая

Ремонт ул Советская и пр. Курчатова начнется в июле

В этом году сплошное асфальтирование с частичной заменой изношенного бордюрного камня и ремонтом остановочных карманов пройдет на проезжих частях по ул. Советская и пр. Курчатова. Ремонт начнется в ближайшее время.

- В начале июля по итогам аукциона был определен подрядчик. Им стал ООО «Магистральспецстрой», – сообщил руководитель Управления капитального строительства Сергей Свиридов. – В настоящее время подрядчик составляет график работ и схему движения автотранспортных средств на период проведения ремонта.

Работы по пр.Курчатова пройдут на участке от ул.Кирова до площади Победы, включая транспортное кольцо. Отремонтируют обе полосы проезжей части протяженностью по 2 км. Улицу Советскую отремонтируют на всем протяжении от ул. Советской Армии до ул. Кирова, протяженностью около 1 км.

В соответсвии с условиями контракта асфальтирование завершится в срок до 16 сентября, сообщает муниципальный портал.



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 13:35 | Статус: | Автор: Дороги , Группа: Гости

Будут ли ремонтировать участок дороги на повороте в районе дома 30 по проспекту Курчатова (когда едешь от Центрального проезда в сторону загса)?

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Дата: Вчера, 13:57 | Статус: Пользователь offline | Автор: Галина Процкая , Группа: Главные редакторы

Дороги,
Ваш вопрос сегодня мы зададим специалистам.

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Дата: Вчера, 21:31 | Статус: | Автор: Дороги , Группа: Гости

Галина Процкая, большое человеческое спасибо!

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