ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ

Ремонт ул Советская и пр. Курчатова начнется в июле

В этом году сплошное асфальтирование с частичной заменой изношенного бордюрного камня и ремонтом остановочных карманов пройдет на проезжих частях по ул. Советская и пр. Курчатова. Ремонт начнется в ближайшее время.

- В начале июля по итогам аукциона был определен подрядчик. Им стал ООО «Магистральспецстрой», – сообщил руководитель Управления капитального строительства Сергей Свиридов. – В настоящее время подрядчик составляет график работ и схему движения автотранспортных средств на период проведения ремонта.

Работы по пр.Курчатова пройдут на участке от ул.Кирова до площади Победы, включая транспортное кольцо. Отремонтируют обе полосы проезжей части протяженностью по 2 км. Улицу Советскую отремонтируют на всем протяжении от ул. Советской Армии до ул. Кирова, протяженностью около 1 км.

В соответсвии с условиями контракта асфальтирование завершится в срок до 16 сентября, сообщает муниципальный портал.