ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ
17.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 35 | Автор: Галина Процкая
Ремонт ул Советская и пр. Курчатова начнется в июле
В этом году сплошное асфальтирование с частичной заменой изношенного бордюрного камня и ремонтом остановочных карманов пройдет на проезжих частях по ул. Советская и пр. Курчатова. Ремонт начнется в ближайшее время.
- В начале июля по итогам аукциона был определен подрядчик. Им стал ООО «Магистральспецстрой», – сообщил руководитель Управления капитального строительства Сергей Свиридов. – В настоящее время подрядчик составляет график работ и схему движения автотранспортных средств на период проведения ремонта.
Работы по пр.Курчатова пройдут на участке от ул.Кирова до площади Победы, включая транспортное кольцо. Отремонтируют обе полосы проезжей части протяженностью по 2 км. Улицу Советскую отремонтируют на всем протяжении от ул. Советской Армии до ул. Кирова, протяженностью около 1 км.
В соответсвии с условиями контракта асфальтирование завершится в срок до 16 сентября, сообщает муниципальный портал.
КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
26 июня 2018 | Раздел: Главные темы / CобытияРаботы по благоустройству пешеходной части проспекта Курчатова начнутся в июле
6 февраля 2018 | Раздел: Главные темы / CобытияУКС готовится объявить конкурс на ремонт пр. Курчатова и ул. Советская
3 августа 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияНа Транзитной и Загородной выполнено сплошное асфальтирование
22 июля 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске начался ремонт дороги на Красноярской
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Галина Процкая, в новости: ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ
Желе, в новости: ЦИРК ПРИЕХАЛ
Марина, в новости: ОТВЕТИТ ПО ЗАКОНУ