ГОНКИ ПОД ПАРУСОМ

Железногорский яхтсмен Вячеслав Чиндин стал победителем чемпионата Сибирского федерального округа по парусному спорту в олимпийском классе яхт «Финн»

В соревнованиях, которые проходили в Шарыповском районе на озере Большом, приняли участие спортсмены из Новосибирска, Бердска, Северска, Железногорска, Дивногорска, Иркутска, Братска, Ужура.

В классе «Финн» среди студентов золотую медаль выиграл железногорский яхтсмен Вячеслав Чиндин.

Для сохранения и популяризации класса «Финн» в регионе организаторы соревнований выделили отдельный зачет «Финн-классик». Победителем в этом зачете опять же стал молодой яхтсмен Вячеслав Чиндин.

Впечатлениями о стартах поделилась главный судья соревнований Галина Воронина:

"Юг Красноярского края, Шарыповский район, озеро Большое - прекрасное место для проведения парусных гонок. Акватория озера позволяет выбрать дистанцию и поймать нужный ветер. Чистейший воздух и вода озера, благоустроенная база отдыха и хорошее питание, уникальный ландшафт местности способствуют полноценной работе гонщиков, а также их восстановлению и отдыху после гоночного дня. Надеемся, что количество участников и гостей будет расти с каждым годом, а регата будет ежегодной и станет традиционной".

Закрытие соревнований прошло в теплой дружественной атмосфере. Кроме традиционных кубков, медалей и грамот победители и призеры получили призы от партнера соревнований.

Финн – олимпийский класс гоночных яхт. Сконструирован в 1949 году шведским конструктором-любителем Рихардом Сарби и с 1952 года заменил на олимпийских регатах устаревший класс яхт «Олимпик».

Фото: sovsport.ru