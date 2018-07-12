ГОНКИ ПОД ПАРУСОМ
Железногорский яхтсмен Вячеслав Чиндин стал победителем чемпионата Сибирского федерального округа по парусному спорту в олимпийском классе яхт «Финн»
В соревнованиях, которые проходили в Шарыповском районе на озере Большом, приняли участие спортсмены из Новосибирска, Бердска, Северска, Железногорска, Дивногорска, Иркутска, Братска, Ужура.
В классе «Финн» среди студентов золотую медаль выиграл железногорский яхтсмен Вячеслав Чиндин.
Для сохранения и популяризации класса «Финн» в регионе организаторы соревнований выделили отдельный зачет «Финн-классик». Победителем в этом зачете опять же стал молодой яхтсмен Вячеслав Чиндин.
Впечатлениями о стартах поделилась главный судья соревнований Галина Воронина:
Закрытие соревнований прошло в теплой дружественной атмосфере. Кроме традиционных кубков, медалей и грамот победители и призеры получили призы от партнера соревнований.
Финн – олимпийский класс гоночных яхт. Сконструирован в 1949 году шведским конструктором-любителем Рихардом Сарби и с 1952 года заменил на олимпийских регатах устаревший класс яхт «Олимпик».
Фото: sovsport.ru