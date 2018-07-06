Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
06.07.18 | Главные темы / Cобытия
Администрация Железногорска приглашает поучаствовать в торговой ярмарке в День
В ПОМОЩЬ СЕМЬЕ

В ПОМОЩЬ СЕМЬЕ
06.07.18 | Главные темы / Cобытия
Действие регионального маткапитала в Красноярском крае продлили до 2021 года
МИЛЛИОН ЗА ВЫПУСКНОЙ

МИЛЛИОН ЗА ВЫПУСКНОЙ
06.07.18 | Главные темы / Cобытия
На сайте «Школа Росатома» началось голосование за лучший общегородской
ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 5 ИЮЛЯ

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 5 ИЮЛЯ
06.07.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
Программа «Кстати» посвящена Почетному гражданину Железногорска Сергею
РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"

РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"
06.07.18 | Главные темы / Cобытия
Сегодня на городском радио выйдет очередная программа из цикла "ЭкоЛогично"

В ПОМОЩЬ СЕМЬЕ

06.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 21 | Автор: Галина Процкая

В Красноярском крае действие закона о краевом материнском капитале продлили до 2021 года
Накануне на сессии Заксобрания края депутаты в двух чтениях приняли закон "О внесении изменения в статью 16 Закона края "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае". Принятые изменения продлевают действия закона о краевом материнском (семейном) капитале до 2021 года.

Напомним, на рассмотрение парламентариев законопроект внес врио Губернатора края Александр Усс в связи с тем, что срок действующего закона истекает 31 декабря 2018 года.

Министр социальной политики края Галина Пашинова отметила, что это существенная мера поддержка семей с детьми. В настоящее время его размер составляет 137 тысяч рублей.

В Красноярском крае закон действует уже 7 лет. С июля 2011 года более 35 тысяч многодетных семей получили краевые сертификаты на маткапитал. 50% семей уже направили средства краевого материнского капитала на улучшение жилищных условий. Краевой материнский капитал также можно направить на получение образования, приобретение транспортных средств, технических средств реабилитации, получение денежных выплат в размере 12 тысяч рублей ежегодно.

Напомним, краевой материнский капитал предоставляется жительницам Красноярского края, родившим третьего ребенка или последующих детей.

Фото: finglobal.ru



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ПОСОБИЯ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ

ПОСОБИЯ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ
1 февраля 2018 | Раздел: Главные темы / Cобытия
С 1 февраля проиндексированы федеральные пособия, в том числе выплаты для семей с детьми
ПОДДЕРЖКУ ГАРАНТИРУЮТ

ПОДДЕРЖКУ ГАРАНТИРУЮТ
12 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В 2017 году Красноярский край сохранит существующий уровень соцподдержки
СЕМЬЯМ НА ПОДМОГУ

СЕМЬЯМ НА ПОДМОГУ
13 мая 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Получить 20 тысяч из материнского капитала пожелали 185 железногорских семей
КРАЕВОЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

КРАЕВОЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
27 июня 2011 | Раздел: Cобытия
••• Региональный закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае» был принят в июне этого года

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Сан4о, в новости: ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Марина, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
Из прошлого, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
Александр, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
Неравнодушный, в новости: НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

БОЛЕЕМ ЗА РОССИЮ ВМЕСТЕ! НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА КИПИТ РАБОТА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 8 ИЮНЯ КОНЕЦ ПУТИ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Июль 2018 (30)
Июнь 2018 (119)
Май 2018 (118)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Февраль 2018 (113)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".