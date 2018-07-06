В ПОМОЩЬ СЕМЬЕ

В Красноярском крае действие закона о краевом материнском капитале продлили до 2021 года

Накануне на сессии Заксобрания края депутаты в двух чтениях приняли закон "О внесении изменения в статью 16 Закона края "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае". Принятые изменения продлевают действия закона о краевом материнском (семейном) капитале до 2021 года.

Напомним, на рассмотрение парламентариев законопроект внес врио Губернатора края Александр Усс в связи с тем, что срок действующего закона истекает 31 декабря 2018 года.

Министр социальной политики края Галина Пашинова отметила, что это существенная мера поддержка семей с детьми. В настоящее время его размер составляет 137 тысяч рублей.

В Красноярском крае закон действует уже 7 лет. С июля 2011 года более 35 тысяч многодетных семей получили краевые сертификаты на маткапитал. 50% семей уже направили средства краевого материнского капитала на улучшение жилищных условий. Краевой материнский капитал также можно направить на получение образования, приобретение транспортных средств, технических средств реабилитации, получение денежных выплат в размере 12 тысяч рублей ежегодно.

Напомним, краевой материнский капитал предоставляется жительницам Красноярского края, родившим третьего ребенка или последующих детей.

Фото: finglobal.ru