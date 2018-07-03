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ПРАВОСЛАВНАЯ ОЛИМПИАДА

03.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 35 | Автор: Галина Процкая

Подведены итоги епархиального этапа детской Всероссийской художественно-литературной олимпиады «Зарисовки из жизни последних Романовых»

В олимпиаде приняли участие воспитанники воскресных школ, православных гимназий и кадетских корпусов. По итогам конкурса в Красноярской епархии были определены победители. 

В номинации «Рисунок» юный художник из Железногорска Иаким Захарчук занял первое место. 

Также на конкурс были представлены материалы в номинациях «Рассказ» и «Исследовательская работа»

Творческие работы участников, занявших первые и вторые места, направлены в Москву, где 2 августа будут подведены итоги заключительного этапа конкурса.

Организаторы и учредители олимпиады — Синодальный отдел религиозного образования и катехизации РПЦ и автономная некоммерческая организация «Центр образовательных и культурных инициатив «ПОКОЛЕНИЕ».

Фото: kerpc.ru



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