ПРАЗДНИК НА ОЗЕРЕ

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02.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 38 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске впервые прошли открытые краевые соревнования «Кубок стаейров»

Такого на нашем озере ещё не видели: 108 спортсменов и любителей от 14 до 78 лет решили проверить себя в заплыве на открытой воде. Собрались участники из Ачинска, Канска, Томска, Зеленогорска, Красноярска и Железногорска.

Мастер спорта международного класса по плаванию, участник Олимпийских игр в Сиднее и Афинах, директор «Академии летних видов спорта» Алексей Ковригин:

- Это первые соревнования в Красноярском крае, направление набирает обороты не только в России, но и во всём мире. В европейской части страны такие мероприятия собирают сотни спортсменов, иногда доходит до тысячи, и нельзя было отставать. Неплохое начало, больше ста участников, много зрителей. Женщинам предстоит проплыть 800 метров, мужчина – 1500. Это самая достойная, самая тяжёлая дистанция, чтобы показать свою форму. И моя коронная дистанция, на двух олимпийских играх выступал именно на ней.

Первыми стартовали 23 участницы, они плыли до первого контрольного буя и обратно. 

Абсолютной победительницей стала Елизавета Лебедева («Енисей-Мастерс»), её результат 13.51.88.

Мужчинам пришлось немного сложнее из-за большей численности. Но постепенно участники распределились по дистанции, лидеры ушли вперёд с солидным отрывом, первую половину трассы они преодолели за 11 минут 25 секунд. 
Примечательно, что в Кубке принял участие и спортсмен с ограниченными возможностями здоровья Сергей Поваров (спорт слепых). Сопровождал его тренер Александр Шабанов:

- Мне нужно было провести Сергея, он поплавков не видит, к тому же в основном спринтерские дистанции плавает. Увидел, что он по скольжению идёт лучше, и мы просто уходили в сторону от толпы, на третьем буйке сразу несколько человек обошли. А уже на финальном участке чувствую, что сил не хватает. Смотрю, все уходят вправо, а я решил влево и говорю ему «Серега, иди ровно на скольжении, а я буду грести изо всех сил, чтоб добраться до финиша. Считаю, мы вытерпели очень хорошо.

Пловец Сергей Поваров стал третьим в своей категории, а Александр Гаврилович – первым (60 лет и старше).
Абсолютным чемпионом стал Артём Никишанов из Красноярска с результатом 25.37.80. Все победители в 9-ти возрастных категориях получили грамоты, кубки и призы от спонсоров.
Через год планируют провести второй «Кубок стайеров», а со временем сменить статус соревнований с открытого краевого чемпионата на этап Кубка России.

София Белобровка 

Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск



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