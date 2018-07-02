ПРАЗДНИК НА ОЗЕРЕ
В Железногорске впервые прошли открытые краевые соревнования «Кубок стаейров»
Такого на нашем озере ещё не видели: 108 спортсменов и любителей от 14 до 78 лет решили проверить себя в заплыве на открытой воде. Собрались участники из Ачинска, Канска, Томска, Зеленогорска, Красноярска и Железногорска.
Мастер спорта международного класса по плаванию, участник Олимпийских игр в Сиднее и Афинах, директор «Академии летних видов спорта» Алексей Ковригин:
Первыми стартовали 23 участницы, они плыли до первого контрольного буя и обратно.
Абсолютной победительницей стала Елизавета Лебедева («Енисей-Мастерс»), её результат 13.51.88.
Мужчинам пришлось немного сложнее из-за большей численности. Но постепенно участники распределились по дистанции, лидеры ушли вперёд с солидным отрывом, первую половину трассы они преодолели за 11 минут 25 секунд.
Примечательно, что в Кубке принял участие и спортсмен с ограниченными возможностями здоровья Сергей Поваров (спорт слепых). Сопровождал его тренер Александр Шабанов:
Пловец Сергей Поваров стал третьим в своей категории, а Александр Гаврилович – первым (60 лет и старше).
Абсолютным чемпионом стал Артём Никишанов из Красноярска с результатом 25.37.80. Все победители в 9-ти возрастных категориях получили грамоты, кубки и призы от спонсоров.
Через год планируют провести второй «Кубок стайеров», а со временем сменить статус соревнований с открытого краевого чемпионата на этап Кубка России.
София Белобровка
Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск