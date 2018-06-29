ПОЛИЦИЯ В МУЗЕЕ

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29.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 18 | Автор: Галина Процкая

Членами Общественного совета и совета ветеранов ОВД для стажеров и молодых сотрудников полиции была организована экскурсия в Музейно-выставочный центр

Большинство молодых полицейских и стажеров прибыли на службу из других городов и поселков края.

Целью экскурсии стало знакомство участников с историей города. Стражи порядка узнали, как под землей, на глубине более 200 метров, был построен уникальный подземный комбинат по производству оружейного плутония, как в 60-е годы в засекреченном городе началась работа по выпуску космических спутников.

Уникальные экземпляры, собранные сотрудниками музея, позволили прикоснуться к той атмосфере, в которой строился и рос закрытый Красноярск-26. Каска горного проходчика, водолазное оборудование, инструменты и предметы быта, которыми пользовались строители.

Часть экскурсии провел майор юстиции в отставке Виктор Слюсарев.

«Сегодня мы рассказали молодым стражам правопорядка о том, какой город им предстоит защищать, - отметил Виктор Иванович, - судя по живой реакции гостей музея – эта информация востребована».

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



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