ОСТРЫЙ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Строительством дома по Ленинградскому, 18 г займётся новый генеральный подрядчик

Накануне на строительной площадке генподрядчика представили заместитель министра строительства края Евгений Ганчуков и Глава ЗАТО Игорь Куксин. Достраивать первую очередь жилого дома по Ленинградскому, 18 г будет Красноярский краевой фонд жилищного строительства.

- Сдача в эксплуатацию должна была состояться 1 июля этого года. Месяц назад было очевидно, в сроки не укладываемся, поэтому было принято решение о том, что край выходит с помощью в лице своего фонда на генеральный подряд по завершению строительства первой очереди этого дома, - сообщил Евгений Ганчуков. - Летом этого года первая очередь объекта будет сдана. Достройка второй очереди, скорее всего, будет вестись в таком же режиме.

Новый генеральный подрядчик работает на объекте уже две недели.

- В течение двух недель анализировали проектную документацию, сейчас подписываем договоры с субподрядными организациями. Надеюсь, на этой неделе начнётся уже производство работ, - известил генеральный директор Красноярского краевого фонда жилищного строительства Сергей Бердоусов. - Никакие дополнительные финансовые вложения со стороны дольщиков не предусматриваются. Мы в данном случае заходим в рамках подряда и понимаем, что здесь будут другие источники, а не средства граждан.

На базе железногорского офиса краевого фонда (ул. Ленина, 39, 2 этаж, офис 202) открыт консультационный пункт.

- Будем помогать с вопросами перекредитования по ипотеке по уходу на меньшую процентную ставку. Также мы готовы рассмотреть вопросы о временном предоставлении готовых жилых помещений в доме по Ленинградскому, 26. Это, скорее, касается второй очереди дома, - отметил Сергей Бердоусов.

Квартиры будут сдаваться без внутренней отделки. Соответствующие допсоглашения об этом с дольщиками заключает компания-застройщик СК «Енисей».

Со стороны городских властей ход строительства жилого дома остаётся на контроле. Обязательства со стороны Администрации ЗАТО выполнены полностью.

- За счёт средств городского бюджета выполнена инженерная инфраструктура. Сейчас решаем вопросы строительства дороги, проездов, парковок с выездами одновременно на двух объектах: Ленинградский, 18 г и 26, которые также будут сделаны за счёт муниципалитета, - подчеркнул Глава ЗАТО Игорь Куксин.

Напомним, в Железногорске Красноярским краевым фондом жилищного строительства также осуществляется строительство 10-этажного жилого дома пр. Ленинградский, 26. В марте завершилось возведение первого строения многоэтажки, и жильцы в торжественной обстановке получили ключи от квартир. Окончание строительства второго строения запланировано летом текущего года, сообщает муниципальный портал.