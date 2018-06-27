ОСТРЫЙ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Строительством дома по Ленинградскому, 18 г займётся новый генеральный подрядчик
Накануне на строительной площадке генподрядчика представили заместитель министра строительства края Евгений Ганчуков и Глава ЗАТО Игорь Куксин. Достраивать первую очередь жилого дома по Ленинградскому, 18 г будет Красноярский краевой фонд жилищного строительства.
Новый генеральный подрядчик работает на объекте уже две недели.
На базе железногорского офиса краевого фонда (ул. Ленина, 39, 2 этаж, офис 202) открыт консультационный пункт.
Квартиры будут сдаваться без внутренней отделки. Соответствующие допсоглашения об этом с дольщиками заключает компания-застройщик СК «Енисей».
Со стороны городских властей ход строительства жилого дома остаётся на контроле. Обязательства со стороны Администрации ЗАТО выполнены полностью.
Напомним, в Железногорске Красноярским краевым фондом жилищного строительства также осуществляется строительство 10-этажного жилого дома пр. Ленинградский, 26. В марте завершилось возведение первого строения многоэтажки, и жильцы в торжественной обстановке получили ключи от квартир. Окончание строительства второго строения запланировано летом текущего года, сообщает муниципальный портал.