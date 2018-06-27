ВПЕРЕД, К ВЕРШИНАМ!

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27.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Галина Процкая

Поздравление Главы ЗАТО г. Железногорск Игоря Куксина с Днём молодёжи

Поздравляю вас с Днем молодёжи!

Именно вам, молодое поколение атомно-космического сердца России, принадлежит настоящее и, главное, будущее Железногорска. Сила и преимущество молодых – в способности смело браться за решение самых сложных и амбициозных задач, мыслить нестандартно и не бояться перемен, поэтому каким будет завтрашний день зависит, в том числе, и от вас. Город всегда открыт для ваших идей и предложений. В вас мы видим наших единомышленников, активных участников решения городских вопросов и реализации социальных проектов.

В этот праздничный день желаю юношам и девушкам Железногорска уверенности в себе, успехов в делах и учебе, здоровья и любви. Пусть вам покоряются любые вершины!

Глава ЗАТО г.Железногорск
И.Г.Куксин



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