ВПЕРЕД, К ВЕРШИНАМ!

Поздравление Главы ЗАТО г. Железногорск Игоря Куксина с Днём молодёжи

Поздравляю вас с Днем молодёжи!

Именно вам, молодое поколение атомно-космического сердца России, принадлежит настоящее и, главное, будущее Железногорска. Сила и преимущество молодых – в способности смело браться за решение самых сложных и амбициозных задач, мыслить нестандартно и не бояться перемен, поэтому каким будет завтрашний день зависит, в том числе, и от вас. Город всегда открыт для ваших идей и предложений. В вас мы видим наших единомышленников, активных участников решения городских вопросов и реализации социальных проектов.

В этот праздничный день желаю юношам и девушкам Железногорска уверенности в себе, успехов в делах и учебе, здоровья и любви. Пусть вам покоряются любые вершины!

Глава ЗАТО г.Железногорск

И.Г.Куксин