ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Дорожные полицейские напомнили автомобилистам об опасностях жары

В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, в Красноярском крае будет аномально жаркая погода. В отдельные дни в Красноярске столбики термометров поднимутся до 36 °С. В дорожной полиции считают, что такая погода сильно влияет на самочувствие водителей — расслабляет людей и притупляет их внимание.

Перед выездом из двора дорожные полицейские советуют автомобилистам позаботиться о достаточном запасе прохладной воды и необходимых лекарствах. В дороге, по их мнению, лучше всего себя будет чувствовать водитель в свободной одежде из неплотной ткани.

Стражи порядка напомнили, что ни в коем случае нельзя оставлять в машине детей без присмотра взрослых, даже на короткое время.

Если есть необходимость оставить машину на парковке, стоит выбрать место в тени. Кроме этого, полицейские советуют обязательно проветривать салон машины, которая долго стояла на жаре, перед тем, как продолжить поездку.