ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР
20.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 26 | Автор: Галина Процкая
Начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий проведет прием граждан в Железногорске
Генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий 22 июня в Железногорске проведет сход и прием граждан по личным вопросам.
Сход граждан состоится с 16:30 до 17:30 в здании администрации Железногорска. Там же, с 17:30 до 19:00, начальник Главка проведет личный прием граждан.
Предварительная запись проводится 20 и 21 июня с 09.00 до 17.00 по телефону 8 (3919)76-57-81.
Фото: cod124.ru
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