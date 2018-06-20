ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

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20.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 26 | Автор: Галина Процкая

Начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий проведет прием граждан в Железногорске

Генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий 22 июня в Железногорске проведет сход и прием граждан по личным вопросам.

Сход граждан состоится с 16:30 до 17:30 в здании администрации Железногорска. Там же, с 17:30 до 19:00, начальник Главка проведет личный прием граждан.

Предварительная запись проводится 20 и 21 июня с 09.00 до 17.00 по телефону 8 (3919)76-57-81.

Фото: cod124.ru



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