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ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

18.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 23 | Автор: Галина Процкая

Консультации по вопросам ЖКХ можно получить в едином краевом Call-центре

В Красноярском крае начал работу Call-центр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Получить консультацию в сфере ЖКХ можно по телефону «горячей линии» 8-800-333-70-07 в рабочие дни с 9.00 до 20.00 (звонок по Красноярскому краю бесплатный) и на сайте gkh24.ru через online-консультант и в рубрике «Вопрос-ответ».

Кроме того, Call-центром предоставляются информационно-методические материалы:

«Все о коммунальных услугах» в вопросах и ответах;
– Управление многоквартирными домами:
– Совет МКД. Образцы документов;
– Создание ТСЖ;
– Выбор способа управления;
– Договор управления многоквартирным домом;
– О передаче многоквартирного дома.
– Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) перерывами, превышающими установленную продолжительность и др.
Все методические материалы размещены на сайте gkh24.ru в блоке «Жителям и организациям» в разделе «Методические рекомендации» и направляются в электронном виде обратившимся гражданам.

Операторы-консультанты Call-центра оказывают помощь обратившимся гражданам в поиске информации, размещенной на указанном сайте.



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