 РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"

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15.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Галина Процкая

Городское радио продолжает цикл программ «ЭкоЛогично» 

Один раз в неделю мы рассказываем о безопасной изоляции радиоактивных отходов, о взаимосвязи экологии и здоровья, о мифах радиационной темы.  

Сегодня в сети проводного радиовещания Железногорска выйдет вторая программа из цикла "ЭкоЛогично". 

Наш собеседник - директор филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» Дмитрий Калмыков. Речь пойдет о том, в чем, собственно, была необходимость всестороннего законодательного урегулирования отношений, связанных с обращением с радиоактивными отходами. 

Включайте ваши радиоприемники в 13:20. Будет познавательно!




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