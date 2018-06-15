РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"
15.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Галина Процкая
Городское радио продолжает цикл программ «ЭкоЛогично»
Один раз в неделю мы рассказываем о безопасной изоляции радиоактивных отходов, о взаимосвязи экологии и здоровья, о мифах радиационной темы.
Сегодня в сети проводного радиовещания Железногорска выйдет вторая программа из цикла "ЭкоЛогично".
Наш собеседник - директор филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» Дмитрий Калмыков. Речь пойдет о том, в чем, собственно, была необходимость всестороннего законодательного урегулирования отношений, связанных с обращением с радиоактивными отходами.
Включайте ваши радиоприемники в 13:20. Будет познавательно!
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