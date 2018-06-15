РАДИОПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЧНО"

Городское радио продолжает цикл программ «ЭкоЛогично»

Один раз в неделю мы рассказываем о безопасной изоляции радиоактивных отходов, о взаимосвязи экологии и здоровья, о мифах радиационной темы.

Сегодня в сети проводного радиовещания Железногорска выйдет вторая программа из цикла "ЭкоЛогично".

Наш собеседник - директор филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» Дмитрий Калмыков. Речь пойдет о том, в чем, собственно, была необходимость всестороннего законодательного урегулирования отношений, связанных с обращением с радиоактивными отходами.

Включайте ваши радиоприемники в 13:20. Будет познавательно!



