НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Железногорские медики отмечают профессиональный праздник

Сегодня в администрации города прошло торжественное чествование работников КБ-51, Центра эпидимиологии и гигиены, а также регионального Управления ФМБА России 51.

Лучшие сотрудники были отмечены наградами и благодарственными письмами. Мероприятие приурочено ко Дню медицинского работника, который празднуется в воскресенье, 17 июня.

Фото: Свежее ТВ, ГиГ