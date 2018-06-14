НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
14.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 24 | Автор: Галина Процкая
Железногорские медики отмечают профессиональный праздник
Сегодня в администрации города прошло торжественное чествование работников КБ-51, Центра эпидимиологии и гигиены, а также регионального Управления ФМБА России 51.
Лучшие сотрудники были отмечены наградами и благодарственными письмами. Мероприятие приурочено ко Дню медицинского работника, который празднуется в воскресенье, 17 июня.
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