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КОСМИЧЕСКАЯ ПОБЕДА

07.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 27 | Автор: Галина Процкая

Команда компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва получила главную награду чемпионата «Молодые профессионалы РОСКОСМОСА»

Кубок отраслевых соревнований профессионального мастерства решетнёвцы завоевали, опередив по очкам соперников из 25 предприятий ракетно-космической промышленности России.

Существенный вклад в победу команды «ИСС» на чемпионате «Молодые профессионалы РОСКОСМОСА-2018» внесли: Владимир Болгов – первое место в компетенции «Прототипирование»; Максим Коновалов – второе место в компетенции «Сварочные технологии»; Дмитрий Киндяков и Андрей Струговец, занявшие третьи места в компетенциях «Инженерная графика CAD» и «Электроника» соответственно.

III корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы РОСКОСМОСА-2018» по стандартам WorldSkills прохоил в Екатеринбурге с 1 по 5 июня. За Кубок и медали соревнований в шести компетенциях боролись 146 лучших представителей предприятий российской ракетно-космической отрасли.

Источник: iss-reshetnev.ru



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