В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - ИГОРЬ КУКСИН

Сегодня 100 дней со дня вступления Игоря Куксина в должность главы Железногорска

Игорь Куксин занял пост решением сессии Совета депутатов 27 февраля. Как Игорь Куксин оценивает свою работу на посту мэра, смотрите завтра, 7 июня, в программе КСТАТИ в 20.20 на канале МИР24.