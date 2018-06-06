В ПРОГРАММЕ "КСТАТИ" - ИГОРЬ КУКСИН
06.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 32 | Автор: Галина Процкая
Сегодня 100 дней со дня вступления Игоря Куксина в должность главы Железногорска
Игорь Куксин занял пост решением сессии Совета депутатов 27 февраля. Как Игорь Куксин оценивает свою работу на посту мэра, смотрите завтра, 7 июня, в программе КСТАТИ в 20.20 на канале МИР24.
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