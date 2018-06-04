МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
04.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 19 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске впервые за много лет открылся детский лагерь при парусной школе
На водно-спортивной базе «Волна» ребят учат ходить под парусом, управляться с лодкой и ловить попутный ветер.
Ольга Аксенова
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